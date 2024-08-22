HATAY'ın İskenderun ilçesinde 24 yaşındaki Down sendromlu Ali Çolakoğlu tenis milli takımına hazırlanıyor.

Tenis antrenörü Rabia Paydaş, Down sendromlu özel öğrencisi Ali Çolakoğlu ile son 3 aydır düzenli olarak tenis dersleri yaptıklarını belirtti. Ali ile haftanın iki günü bireysel, geri kalan günlerde ise grup dersleri şeklinde eğitimlerine devam ettiklerini söyleyen Rabia Paydaş, "Ali hem bireysel hem de grup derslerinde uyumlu bir performans sergiliyor ve arkadaşlarıyla birlikte ders yapmaktan büyük mutluluk duyuyor. İskenderun Gençlik Spor Müdürlüğü'nün ücretsiz yaz kursları da Ali'nin eğitimine katkı sağlıyor. Yaz dönemi ve sonrasında Ali'nin gelişimine önemli katkılarda bulunan bu kurslar, Ali'nin milli takıma hazırlanmasına da yardımcı oldu. Geçen yıl milli takıma deneyim kazanması amacıyla seçilen Ali, bu süreçte motivasyonunu artırdı. Bu yıl da milli takıma hazırlık çalışmaları devam ediyor"dedi.