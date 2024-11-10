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Dortmund'un deplasman kabusu bitmiyor

Dortmund'un deplasman kabusu bitmiyor
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Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10. haftasında deplasmanda Mainz'e 3-1 mağlup oldu. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund, bu sezon ligde çıktığı 5 deplasman maçından da galip çıkamadı.

Almanya Bundesliga 10. hafta maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Mainz'e 3-1 mağlup oldu. Nuri Şahin'in takımı bu sezon ligde çıktığı 5 deplasmanda da galip gelemedi.

DORTMUND KAYBETTİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Jae-Sung, 45+3. dakikada Jonathan Burkardt ve 54. dakikada Paul Nebel kaydetti. Dortmund'un tek golünü 40. dakikada penaltıdan Sehrou Guirassy attı.

KABUS BİTMİYOR

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Dortmund, bu sezon çıktığı 5. deplasman maçını da kazanamadı. Sarı siyahlı ekip 5 maçta sadece 1 beraberlik alabildi.

Ev sahibi Mainz, Jae-Sung, Jonathan Burkardt ve Paul Nebel'in golleriyle galibiyete ulaştı. Dortmund'un tek golünü Sehrou Guirassy penaltıdan attı. Bu sonuçla Mainz puanını 13'e çıkardı, Dortmund ise 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Freiburg ile karşılaşacak. Mainz ise Holstein Kiel ile oynayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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