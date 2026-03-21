Dortmund Emre Can ile yeni sözleşme imzaladı

Borussia Dortmund, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Emre Can ile yeni sözleşme imzaladı.

2027'YE KADAR DEVAM KARARI

Alman kulübü, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaşmaya vardığını açıkladı. Yapılan duyuruda, şubat ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan Emre Can'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

SAKATLIĞA RAĞMEN DESTEK MESAJI

Dortmund yönetimi, yaşadığı ciddi sakatlığa rağmen Emre Can'a olan güvenini yeni sözleşmeyle gösterdi. Kulüp, deneyimli oyuncunun iyileşme sürecinin ardından takıma katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyor. Emre Can, sakatlığından önce bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 16 maçta görev alırken 3 gol kaydetti.