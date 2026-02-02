Haberler

Nene'den son 2 maçta 2 gol

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Malili futbolcusu Dorgeles Nene, ligdeki üst üste 2 maçta da gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Kocaelispor'a karşı kaydettiği golle, ligdeki toplam gol sayısını 5'e çıkardı.

Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, ligde üst üste 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Nene, 61. dakikada Musaba'nın yerine dahil oldu. 23 yaşındaki oyuncu, 75. dakikada Nelson Semedo'nun pasında fileleri havalandırdı. Nene, bu golle ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında da gol sevinci yaşayan kanat oyuncusu, üst üste 2 maçta da takımı adına gol kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Lucescu hastaneye kaldırıldı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rahem Sterling'i doğruladı

Dünyaca ünlü süperstarı Samsunspor'a getiriyor
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

Lucescu hastaneye kaldırıldı
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

Kocaeli'ye destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız