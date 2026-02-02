Nene'den son 2 maçta 2 gol
Fenerbahçe'nin Malili futbolcusu Dorgeles Nene, ligdeki üst üste 2 maçta da gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Kocaelispor'a karşı kaydettiği golle, ligdeki toplam gol sayısını 5'e çıkardı.
Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, ligde üst üste 2 maçta da gol sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Nene, 61. dakikada Musaba'nın yerine dahil oldu. 23 yaşındaki oyuncu, 75. dakikada Nelson Semedo'nun pasında fileleri havalandırdı. Nene, bu golle ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.
Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında da gol sevinci yaşayan kanat oyuncusu, üst üste 2 maçta da takımı adına gol kaydetti. - KOCAELİ
