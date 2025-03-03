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Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın Aday Kadrosunda

Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın Aday Kadrosunda
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Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçları için aday kadroya çağrıldı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hırvatistan, 20 Mart Perşembe ve 23 Mart Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de bu müsabakaların aday kadrosuna davet edildi.

Hırvatistan'ın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçlarının aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler

Dominik Livakovic - Fenerbahçe

Ivica Ivusic - Pafos

Dominik Kotarski - PAOK

Defans

Josko Gvardiol - Manchester City

Josip Juranovic - Union Berlin

Duje Caleta - Lyon

Borna Sosa - Torino

Josip Sutalo - Ajax

Josip Stanisic - Bayern Münih

Marin Pongracic - Fiorentina

Orta saha

Luka Modric - Real Madrid

Mateo Kovacic - Manchester City

Mario Pasalic - Atalanta

Nikola Vlasic - Torino

Luka Sucic - Real Sosiedad

Martin Baturina - Dinamo

Kristijan Jakic - Augsburg

Petar Sucic - Dinamo

Nikola Moro - Bologna

Toni Fruk - Rijeka

Forvet

Ivan Perisic - PSV

Andrej Kramaric - Hoffenheim

Franjo Ivanovic - Saint-Gilloise - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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