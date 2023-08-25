Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'den renklerine bağladığı Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerin yeni kalecisi yaptığı açıklamada, "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic ile resmen sözleşme imzaladı. Hırvat eldiven, sarı-lacivertlilerin formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu belirtirken, "Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜREDİR ÇALIŞTIĞIMIZ BİR TRANSFERDİ"

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, "Milli gururlarımızdan Altay'ımızı uğurladık dünya devine. Aynı gün Fenerbahçe'ye yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK MAÇLARI SEVERİM"

Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı giyecek olan Livakovic, "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum. Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izleyerek ikna oldum. Büyük maçları severim. Baskı, performansımı artırır." ifadelerini kullandı.