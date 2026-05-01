Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı İtalyan teknik direktörü, çok sayıda sarı-lacivertli taraftar yolcu etti

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı.

İtalyan teknik direktör, sabah saatlerinde geldiği İstanbul Havalimanı'nda yoğun bir sevgiyle karşılandı.

Hem havalimanın dışında hem de pasaport bölümünde genç teknik adam için çok sayıda taraftar hazır bulundu.

Taraftarların formalarını imzalayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, basın mensuplarının sorularını ise yanıtlamadı.

İtalyan teknik adam, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirirken bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Tedesco, taraftarlarla vedalaştıktan sonra Almanya'nın Stuttgart kentine hareket etti.

Kaynak: AA / Süha Gür
