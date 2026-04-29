Domenico Tedesco, futbolcularla vedalaştı

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Teknik Direktör Domenico Tedesco, tesislerde futbolcularla vedalaştı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde ayrılık kararını açıkladığı Teknik Direktör Domenico Tedesco, takıma veda etti. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sezon başında futbol takımımızın teknik direktörlük görevine getirilen, geçtiğimiz günlerde ise kulübümüzle yolları ayrılan Teknik Direktör Domenico Tedesco, bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimize gelerek futbolcularımızla vedalaştı. Duygularını paylaşan teknik adam, ardından oyuncularımıza başarı dileklerini iletti. Domenico Tedesco ve ekibine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı