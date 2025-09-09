Haberler

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra Domenico Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tedesco İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe yönetimi tarafından karşılandı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe futbol A takımında teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve 39 yaşındaki Domenico Tedesco getirildi. Akşam saatlerinde kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuru yapılırken, İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşma sağlandığı belirtildi.

Tedesco, saat 21.20 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. Tedesco'yu Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Pasaport kontrol işlemlerinin ardından genç teknik adam, kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde Domenico Tedesco için resmi imza töreni düzenleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
