Haberler

Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik Haber Videosunu İzle
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turunda Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 yendi. Ancak, ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti. Domenico Tedesco maç sonu "Turu evimizde kaybettik" diyerek ilk maça dikkat çekti. Fenerbahçe, Avrupa defterini kapatırken yoluna ligde devam edecek.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti.
  • Fenerbahçe, ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, turun ilk maçta kaybedildiğini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.

"TURU EVİMİZDE KAYBETTİK"

Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, turun ilk maçta kaybedildiğini söyledi. Tedesco, "İyi bir maç çıkardık. Fenerbahçe ile çok gurur duyuyorum. İlk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakip yeni hocayla normalin üstüne çıktı ve o skor ortaya çıktı. Turu evimizde kaybettik. İkinci maçta çok iyi mücadele ettik" ifadelerini kullandı.

"TAKIM HAYATTA OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Oyuncularının performansına da değinen Tedesco, "Tarık çok üst düzey bir performans sergiledi. Mentalitesini biliyoruz. Alaettin'in performansı da sürpriz değil. Oğuz, ikinci golden önce belirleyiciydi. Takım hayatta olduğunu gösterdi. Onca sakatlığa rağmen çıkış yolu bulup performans gösteriyoruz" dedi. Fenerbahçe, Avrupa defterini kapatırken yoluna ligde devam edecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik

Dünya diken üstünde! Savaş sürerken Taliban'dan kritik açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıalbatros :

evet. istanbulda bir gol atabilseydik çok iyi olacaktı. ben açıkası fark yeriz diyordum ama dün akşam turu geçecek futbol oynadı takım. ancak tedesco bile inanmamış olacakki asensioyu kesip lig maçına saklamış. 2-0 olunca lan turu mu geçecez yoksa deyip oyuna aldı ama çok geçti

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa karasal:

En başta hiç biriniz yeneceğinize inanmadınız. İnansaydınız bu takımı İngiltere de bile yener elerdiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti

Üniversiteli gençten acı haber! Kış günü yaptığı hareket sonu oldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu

Koca ülkede gelip Türk'ü buldular! Her şey saniyeler içinde yaşandı
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Milyonları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu'da futbol oynadı

Beğeni yağmuruna tutulan video!
Üniversiteli gençten acı haber, denizde hayatını kaybetti

Üniversiteli gençten acı haber! Kış günü yaptığı hareket sonu oldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu

Koca ülkede gelip Türk'ü buldular! Her şey saniyeler içinde yaşandı
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"