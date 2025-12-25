Haberler

Döğerspor'da ayrılık

Güncelleme:
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Döğerspor'da Antrenör Göksel Zehir ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Döğerspor geride kalan 14. hafta sonunda 32 puanla 3. sırada yer aldı. Tecrübeli antrenör Göksel Zehir yönetiminde 14 maça çıkan kırmızı siyahlılar 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kalan son 12 haftaya liderin 4 puan gerisinde giren Döğerspor, kalan maçlarında hata yapmayarak hedefine ulaşmak istiyor.

Göksel Zehir ile yolların ayrılmasının ardından başına geçecek yeni ismin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor. - KAYSERİ

