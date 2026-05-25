Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni sezon hedefiyle ilgili açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gelecek sezon hem ligde hem Avrupa'da başarılı olmayı hedeflediklerini belirterek taraftarları 2026-2027 kombine biletlerini almaya davet etti.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamasında, geride bıraktıkları sezonu, camia için büyük anlam taşıyan Türkiye Kupası ile taçlandırmanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Bu başarının yalnızca sahada mücadele eden futbolcuların, teknik heyetin ve yönetimin değil, her koşulda takımının yanında duran büyük Trabzonspor taraftarının eseri olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde yeni bir sezon, yeni hedefler ve hep birlikte yazacağımız yeni bir hikaye var. Fatih Tekke hocamızla birlikte, büyük Trabzonspor yürüyüşünün henüz ilk adımlarını atıyoruz. Bu yolun kolay olmadığını ve bu yürüyüşün zorluklarla geçeceğini hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan başarıları hedefliyoruz. Bu nedenle siz değerli taraftarlarımızı, satışa çıkardığımız 2026-2027 sezonu kombinelerini alarak bu büyük yürüyüşe ortak olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük gücümüz sizsiniz. Gelin, yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım."

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
