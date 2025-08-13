Doğa Arıbaş Sailing Team, 13. TAYK-Eker Olympos Regatta'da Şampiyon Oldu

13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali kapsamında, Türkiye'de ikinci kez düzenlenen J70 Match Race sınıfı yarışları, yelkencilerin nefes kesen düellosuna sahne olurken, şampiyonluğu Doğa Arıbaş Sailing Team elde etti.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK), Türkiye Yelken Federasyonu ve Eker Süt Ürünleri iş birliğiyle gerçekleştirilen 13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali'nde, J70 Match Race yarışlarının temposu ve heyecanı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 12-13 Ağustos tarihlerinde yapılan karşılaşmaların sonunda, finale kadar tüm maçlarını kazanarak üstün bir performans sergileyen Doğa Arıbaş liderliğindeki Doğa Arıbaş Sailing Team şampiyonluk kupasını kaldırdı. Doğa Arıbaş Sailing Team, geçen yıl yapılan J70 Match Race yarışlarını da birinci olarak tamamlamıştı. Finale yakışır bir mücadele ortaya koyan Ahmet Eker'in dümenciliğindeki Eker Kaymak ekibi ise ikinciliği elde etti. Engin Özgen'in yönettiği Target Sailing ile Batu Özonur'un öncülüğündeki MYSK - Gelner Sailing Team arasındaki üçüncülük mücadelesinin galibi MYSK - Gelner Sailing Team oldu. Sert esen rüzgarın etkisiyle heyecanı artan yarışlar, Moda Koyu ve Kalamış sahilinden izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Yelken festivali devam ediyor

Festivalin en renkli etaplarından Hareketli Salma Kategorileri Yarışları, Marmara Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde devam ediyor. 7-20 yaş aralığındaki genç sporcuların yönetimindeki 210 tekne, 14 Ağustos'a kadar Optimist, ILCA 6 ve ILCA 4 sınıflarında kıyasıya mücadele edecek. 16-17 Ağustos'ta Kalamış Su Ürünleri Sahası'nda gerçekleştirilecek IOM (International One Metre) sınıfı model tekne yarışları, uzaktan kumandalı teknelerin eğlenceli rekabetine sahne olacak. Yat sınıfı yarışları ise 15 Ağustos gecesi Çınarcık rotasında start alacak, 16 Ağustos'ta şamandıra yarışıyla sürecek ve 17 Ağustos'taki Boğaz Yarışı ile final yapacak. İstanbul Boğazı, yelkenlerin büyüleyici manzarasına ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL