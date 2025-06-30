Doğa Açıkgöz, Premier Karate Ligi'nde Bronz Madalya Kazandı

Doğa Açıkgöz, Premier Karate Ligi'nde Bronz Madalya Kazandı
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Eskişehir'den Premier Karate Ligi'ne katılan Doğa Açıkgöz, genç kadınlar +54 kilogram kumite kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu ve antrenörünü tebrik etti.

Eskişehir'den Premier Karate Ligi müsabakalarına katılan Doğa Açıkgöz, bronz madalya kazanarak Türkiye 3'üncüsü oldu.

Premier Karate Ligi'nin 2'nci ayağı Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Eskişehir'den müsabakalara katılan Doğa Açıkgöz, genç kadınlar +54 kilogram kumite kategorisinde mücadele bron madalya kazanarak Türkiye 3'üncülüğü elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Bu kıymetli başarısından dolayı sporcumuzu ve antrenörümüzü gönülden kutluyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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