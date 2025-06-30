Doğa Açıkgöz, Premier Karate Ligi'nde Bronz Madalya Kazandı

Eskişehir'den Premier Karate Ligi müsabakalarına katılan Doğa Açıkgöz, bronz madalya kazanarak Türkiye 3'üncüsü oldu.

Premier Karate Ligi'nin 2'nci ayağı Zonguldak'ta gerçekleştirildi. Eskişehir'den müsabakalara katılan Doğa Açıkgöz, genç kadınlar +54 kilogram kumite kategorisinde mücadele bron madalya kazanarak Türkiye 3'üncülüğü elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Bu kıymetli başarısından dolayı sporcumuzu ve antrenörümüzü gönülden kutluyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR