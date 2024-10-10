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Diyarbekirspor Maçı İkinci Uzatma Devresinde Yarıda Kaldı

Diyarbekirspor Maçı İkinci Uzatma Devresinde Yarıda Kaldı
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Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Osmaniyespor ile Diyarbekirspor arasında oynanan maçın ikinci uzatma devresinde konuk ekip Diyarbekirspor, hakem kararına tepki olarak sahayı terk etti ve maç tatil edildi.

Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, - ZİRAAT Türkiye Kupası 2'inci Tur mücadelesinde Osmaniyespor ile Diyarbekirspor arasında oynanan maçın ikinci uzatma devresinde konuk ekip sahadan çekildi. Maçın 118'nci dakikasında Diyarbekirsporlu oyuncular hakem kararına tepki olarak sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında, TFF 3'üncü Lig temsilcisi Osmaniyespor sahasında TFF 2'inci Lig ekibi Diyarbekirspor ile karşı karşıya geldi. Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmaların ikinci yarısında, maçın 102'nci dakikasında Osmaniyesporlu Ali Kuçik'in attığı golle Diyarbakırspor karşısında skoru 1-0'a getirdi. İlk uzatma devresi bu skorla sona erdi. İkinci uzatma devresinin 118'inci dakikasında bir faul pozisyonunun ardından Diyarbekirsporlu oyuncular, kulübeden gelen talimat ile sahadan çekildi. Bu nedenle maçın hakemi, karşılaşmayı tatil etti. Karşılaşmayı Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, her iki takımın başkan ve yöneticileri ile çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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