Diyarbakırlı Karateci Sena Kızılaslan İsviçre'de Başarıya Ulaştı

Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, İsviçre'de düzenlenen Basel Open Karate Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Son 40 gün içinde katıldığı ulusal ve uluslararası karate şampiyonalarında toplamda 7 madalya kazanan Kızılaslan, önemli bir başarıya imza attı.

Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, İsviçre'de düzenlenen Basel Open Karate Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

İsviçre'nin Basel kentinde 16 Eylül'de başlayan ve 18 Eylül'e kadar devam edecek Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası'na katılan Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, 1 altın ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, son 40 gün içinde katıldığı ulusal ve uluslararası karate şampiyonalarında 3 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 7'nci madalyasını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.