Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sahaya indi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen yıl TFF 1'inci Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Cantürk Alagöz, Erbaş'a forma hediye etti.
Iğdır'da dün düzenlenen iftar yemeğine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen yıl TFF 1'inci Lig'e yükselen 72 yıl aradan sonra şehrin 1'nci Lig hasretini bitiren Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü ziyaret etti.
TESİSLERİ GEZDİ
Tesisleri gezdiren kulüp başkanı ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, kulüp hakkında bilgi verdi. Başkan Cantürk Alagöz, Erbaş'a forma hediye etti.
Futbol tesislerini çok beğendiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cantürk Alagöz'ü tebrik etti. Erbaş, "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spora yönlendirmeniz taktire şayandır" dedi.