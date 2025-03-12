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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sahaya indi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen yıl TFF 1'inci Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Cantürk Alagöz, Erbaş'a forma hediye etti.

Iğdır'da dün düzenlenen iftar yemeğine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen yıl TFF 1'inci Lig'e yükselen 72 yıl aradan sonra şehrin 1'nci Lig hasretini bitiren Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübünü ziyaret etti.

TESİSLERİ GEZDİ

Tesisleri gezdiren kulüp başkanı ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, kulüp hakkında bilgi verdi. Başkan Cantürk Alagöz, Erbaş'a forma hediye etti.

Futbol tesislerini çok beğendiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cantürk Alagöz'ü tebrik etti. Erbaş, "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spora yönlendirmeniz taktire şayandır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sahaya indi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Bence Alagöz Holding'i ziyatet emiştir anladınız siz onu !

Yorum Beğen232
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Haber Yorumlarıalbatros :

Audinin yenilenme zamanı geldiyse Iğdırspora değil holdinge gelmiştir o. iyi bakın

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Haber YorumlarıFerit Er:

diyanet baskani topluma faydasi nedir.

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Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıASPAVA38:

NEYMİS TAKİMİN ADI..HOLDİNGMİ..::))))

Yorum Beğen128
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

sahaya derken... hali sahaya mi indi? bu kiyafetle mi oynicak???

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Din ve diyanet harici her şey için sahada

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıSeko:

La zaten o takım bi daha iflah olmaz...

yanıt18
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Haber YorumlarıReyhan Kılınç:

Bir Müslüman olarak suriyedeki alevi katliyamını kınıyorum inşallah çabucak biter Allah Suriyedeki katliam durur filistinlileri de Allah katliamdankurtarsın bu zulümlerden Ukrayna savaşı tez biter inşallah

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Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Audiyi begenmiyor herhalde Maybach olabilir

Yorum Beğen88
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Haber Yorumlarımehmet istek:

aynen futbol takımmına değil adama gitmiştri

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme9
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