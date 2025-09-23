DİNAMO Zagreb, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

DİNAMO Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb, yarın TSİ 22.00'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ev sahibi ekip, bu maç öncesi son antrenmanını Maksimir Stadyumu'nda yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman gerçekleştirildi.