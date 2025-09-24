Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı daha oynanmadan geceye damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, bu akşam (24 Eylül) deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadele öncesinde açıklanan simülasyon sonuçları, futbolseverlerin dikkatini çekti.

GECEYE DAMGA VURAN SİMÜLASYON

Futbol analiz platformu Football Meets Data, Dinamo Zagreb- Fenerbahçe karşılaşmasını Avrupa Ligi'nin en dengeli eşleşmelerinden biri olarak değerlendirdi. Simülasyona göre Fenerbahçe'nin galibiyet ihtimali yüzde 39, ev sahibi Dinamo Zagreb'in kazanma oranı ise yüzde 34 olarak belirlendi. Beraberlik olasılığı yüzde 27 çıktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AYARINDA BİR MAÇ OLACAK

Aynı simülasyon, Nice-Roma maçını da benzer oranlarla haftanın en çekişmeli karşılaşmalarından biri olarak gösterdi. Nice için yüzde 34, Roma için yüzde 39 galibiyet ihtimali hesaplanırken, beraberlik ihtimali yine yüzde 27 oldu. Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçının, Şampiyonlar Ligi atmosferini aratmayan bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.