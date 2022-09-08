Aman UEFA görmesin! Fenerbahçe taraftarının Dinamo Kiev maçı öncesi taktığı maske olay çıkaracak

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de bir taraftar karşılaşma öncesi stat çevresinde Vladimir Putin maskesiyle görüntülendi. Sarı-lacivertliler daha önce Ukrayna ekibi ile Şampiyonlar Ligi elemesinde karşılaşmış ve tribünün bir kısmından yapılan "Putin" tezahüratı sonrası Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza gelmişti.