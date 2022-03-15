Diego Rossi'den ayrılık sinyali! Vitor Pereira ile rakip olacak
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Diego Rossi, Brezilya ekibi Flamengo'nun ilgisinden memnun. Uruguaylı yıldız, "Büyük kulüplerin ilgisi beni mutlu ediyor" dedi. Rossi, transfer olması halinde yükselişinde pay sahibi olan Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olacak.
Sarı-Lacivertliler'in sezon başında imza attırdığı Diego Rossi, Brezilya ekiplerini peşine taktı. Fenerbahçe'nin MLS'ten getirdiği Uruguaylı futbolcu için Flamengo devreye girdi. Kiralık oynayan Rossi'nin Fenerbahçe'deki durumu net değil.
"BENİ MUTLU EDİYOR"
Latin Amerika basınından O Dia'ya konuşan Rossi, "Beni arayan olmadı. Büyük kulüplerin istemesi beni mutlu ediyor. Bu ilgi işlerimi doğru yaptığım anlamına gelir" dedi.
PEREİRA'YA RAKİP OLACAK
Rossi, Brezilya'ya transfer olması halinde eski hocası Vitor Pereira'ya rakip olacak. Uruguaylı futbolcu, Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki vazgeçilmezi olmuştu.
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