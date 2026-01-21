Haberler

Didim, yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak

Didim, yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın turistik ilçesi Didim, Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2026 yılı Faaliyet Programı kapsamında önemli yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak. Yarışlar, spor turizmi açısından Didim'in tanıtımına katkı sağlayacak.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim, Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2026 yılı Faaliyet Programı kapsamında yer alan 2025-2026 TYF Yelken Ligi yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Didim'de Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2026 yılı Faaliyet Programı kapsamında yer alan 2025-2026 TYF Yelken Ligi yarışlarının önemli etapları gerçekleştirilecek. Yarışların 3. ayak etabının ardından milli takım sporcu seçmeleri yapılacak, hemen sonrasında ise milli takım kampı düzenlenecek. Ulusal ölçekte sporcuları ve yelken tutkunlarını bir araya getirecek bu önemli organizasyon, Didim'in spor turizmi potansiyeline ve tanıtımına güçlü bir katkı sağlayacak. Amfi Tiyatro Yeşil Alan'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye Şampiyonası (3. Ayak Ilca) 3-7 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca program kapsamında 21-25 Şubat 2026 tarihinde 2. Ayak IQ Foil ve 9-13 Mart 2026 tarihinde 2. Ayak Formula Kite & Wingfoil yarışları gerçekleştirilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

6-1'lik tarihi maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"