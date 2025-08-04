Dia Saba, Amed Sportif Faaliyetler'e Katıldı

Dia Saba, Amed Sportif Faaliyetler'e Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maccabi Haifa'dan transfer olan Dia Saba, Diyarbakır'a gelerek Amed Sportif Faaliyetler'in yeni orta saha oyuncusu oldu. Havalimanında karşılanan Saba, büyük bir sorumlulukla bu teklifi kabul ettiğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Dia Saba, Diyarbakır'a geldi.

Maccabi Haifa formasını son olarak giyen 32 yaşındaki İsrailli futbolcuyu, havalimanında kulüp personeli ve taraftar karşıladı.

Saba, havalimanında basın mensuplarına açıklamasında, Diyarbakır'a geldiği için memnuniyetini ifade etti.

"İnanılmaz teklifi aldığımda büyük bir sorumlulukla kabul ettim, buraya gelmek istedim." diyen Dia Saba, "Şimdi çalışma zamanı. Çok mutluyum ve umarım bir hedefimiz olur ve bunu başarırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Spor
74 yaşındaki Günay teyze 1 milyonluk soruyu açtırdı, stüdyoda nefesler tutuldu

Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soru geceye damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri

Hastane randevularında yeni dönem: İlk adım artık aile hekimleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.