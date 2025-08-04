Dia Saba, Amed Sportif Faaliyetler'e Katıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Dia Saba, Diyarbakır'a geldi.

Maccabi Haifa formasını son olarak giyen 32 yaşındaki İsrailli futbolcuyu, havalimanında kulüp personeli ve taraftar karşıladı.

Saba, havalimanında basın mensuplarına açıklamasında, Diyarbakır'a geldiği için memnuniyetini ifade etti.

"İnanılmaz teklifi aldığımda büyük bir sorumlulukla kabul ettim, buraya gelmek istedim." diyen Dia Saba, "Şimdi çalışma zamanı. Çok mutluyum ve umarım bir hedefimiz olur ve bunu başarırız." değerlendirmesinde bulundu.