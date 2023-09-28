Devre arasında hastaneye kaldırılmıştı! Younes Belhanda'nın son durumu belli oldu

Adana Demirspor'un Beşiktaş'la oynadığı maçta takım arkadaşı Mbaye Niang'la çarpışan ve hastaneye kaldırılan Younes Belhanda'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Belhanda, sol gözünde hafif görme bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı ve sabah taburcu edildi.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Beşiktaş'la oynadığı erteleme maçında takım arkadaşı Mbaye Niang'la çarpışan ve devra arasında hastaneye kaldırılan Younes Belhanda, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

TABURCU EDİLDİ

Rakibini 4-2 mağlup ettiği maçın ilk yarısında takım arkadaşı Mbaye Niang ile çarpışarak sakatlanan ve ilk yarının ardından sol gözünde hafif görme bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Belhandabu sabah taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Belhanda, yarın takımın antrenmanına katılacak.

NE OLMUŞTU?

7. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Belhanda, oyundan çıktı. Faslı futbolcu, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.