Develispor 5 oyuncu ile anlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Develispor 5 oyuncu ile anlaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Develispor 5 oyuncu ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Develispor, dış transferde 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Develispor, dış transferde 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Sebahattin Tekin'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını devam ettiren Develispor, 5 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Kırmızı siyahlılar dış transferde Bağlumspor'dan Alper Ataklı, Denizlispor'dan Ferhat Erdoğan, Burhaniye Belediyespor Özgür Meriç Gayretli, 12 Bingölspor'dan Mehmet Sait Ulucan ve İzmirspor'dan Murat Atalık'ı kadrosuna kattı.

Develispor daha önce dış transferde Çınar Belediyespor'dan Mehmet Şahin, Beykoz 1908 Spor'dan Muhammet Utkucu, Bölmespor'dan İsmail Yalçınkaya, Şile Belediyespor'dan Berk Akdemir ve Talasgücü Belediyespor'dan Mustafa Aslan ile anlaşmıştı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title