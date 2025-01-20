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Develigücü, Yahyalıspor'u 2-0 Mağlup Etti

Develigücü, Yahyalıspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 16. hafta maçında Develigücü, evinde Yahyalıspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçta 2 kırmızı kart çıkarken, Develigücü'nün gollerini Eray Ergin ve İbrahim Şahinkaya attı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 16. hafta maçında Develigücü ile Yahyalıspor karşılaştı. 2 kırmızı kartın çıktığı müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanı aldı.

Stat: Develi İlçe

Hakemler: Doğukan Çakır, Sadık Eren Ulusoy, Anıl İsmet Arslan

Develigücü: Hasan Göksu, Enes Koçoğlu, Buğra Arslan, İbrahim Şahinkaya, Tolga Yıldız, Bahadır Can, Resul Ekrem Turhan (Yakupcan Yazgan Dk.90), Zekeriya Kartal, Abdülkadir Dilekçi (Altay Özkan Dk.60), Mert Filiz, Eray Ergin (Göktuğ Yayla Dk.90)

Yahyalıspor: Abdussamet Karakoyun, Emrah Çalışlar, Merdan Ayvacı, Sezer Gündüz, Abdullah Arpaç, Muhammed Yasin Turgutalp, Serkan Demirezen (Furkan Pekşen Dk.65), Tolgahan Alan (Ertaç Bağcı Dk.80), Şükrü Önder, Mehmet Becerir, Gökalp Kahya

Goller: Eray Ergin (Dk.9), İbrahim Şahinkaya (Dk.90+8) (Develigücü)

Kırmızı Kart: Ahmet Zekeriya Kartal (Dk.90+6) (Develigücü) Emrah Çalışlar (Dk.18) (Yahyalıspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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