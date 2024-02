Develigücü, Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor ile Develigücü arasında ligin 16. haftasında oynanan maçı Develigücü 2-0 kazandı.

Stat: Hacılar Fevzi Mercan

Hakemler: Cihad Sizer, İsmail Aldanmaz, Türker Karabayır

Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Adulkadir Söyler, Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp, Eray Tokat, (Doğukan dk. 80), Ahmet Zekeriya Kartal,Mustafa İlkay Kartal, Bora Barlas, Enes Kılıç

Develigücü SK: Osman Kuş, Hüseyin Can, (Eray Akyol dk. 76), Abdulkadir, Osman Can Çötür, İbrahim Şahinkaya, Resul Ekrem Turhan, Hasan Alkan, (Yakup Can Yazgan dk. 76), Süleyman Öztürk, (Hasan Pamuk dk. 67), Batuhan Güvenç, Mehmet Turan Karamahmut, (Turgut Yetük dk. 58), Bilal Soylu, (Onur Ünal dk. 46)

Goller: Batuhan Güvenç (dk. 33, 88) (Develigücü) - KAYSERİ