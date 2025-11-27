Develi'de liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları müsabakaları yapıldı.

Kayseri liselerarası Ağırsıklet Baş Pehlivanları müsabakaları nefes kesti. Öğrenciler 7 branşta meslek öğrenirken, milli spor güreşte de kendilerini geliştirmeye gayret ediyor. Liselerarası güreş müsabakalarında Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi güreş takımı müsabakaları 2 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük alarak tamamladı.

Öte yandan, Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sporcuları 24 Kasım'da Kayseri Hacılar Spor Salonu'nda düzenlenen ve 30 okulun katıldığı müsabakalarda takım halinde birincilik elde etti. - KAYSERİ