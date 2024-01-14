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Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında Develi Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Gjorgiev, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Kovac, Kuklinski, Görkem Sertel, (Fatih Yörümez, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, İsa Karatekin, Turgut Lelik)

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Abreu, Kolodinsky, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Burak Çevik, Metin Durmuş, Nikitin, Ege Can Avcıl)

Setler: 25-18, 21-25, 23-25, 15-25

Süre: 119 dakika (33, 29, 32, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında Develi Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor voleybol Sigorta Hatay Spor Güncel Haberler

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