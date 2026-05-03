Dev maçta Manchester United, evinde Liverpool'u yendi

Manchester United, Premier Lig'in 35. haftasında evinde karşılaştığı Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United ile Liverpool, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maça hızlı başlarken, 6. dakikada Matheus Cunha ve 14. dakikada da Benjamin Sesko'nun kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıya bu sefer daha atak başlayan konuk takım, 47. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle farkı 1'e indirirken, 56. dakikada da Cody Gakpo ile eşitliği yakaladı. Müsabakanın geri kalanında Manchester ekibi, 77. dakikada Kobbie Mainoo'nun attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 3, toplamda da 18. galibiyetini kazanan Manchester United puanını 64'e çıkardı ve 3. sıradaki yerini sağlamlaştırarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

Bu sezonki 11. yenilgisini alan Liverpool ise 58 puanda kaldı. - İSTANBUL

