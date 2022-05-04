Dev maçın adı belli oldu! İşte Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibi
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Turkish Airlines EuroLeague'in çeyrek finalinde Monaco'yu 94-88 yenen Olimpiakos, Final Four'da Anadolu Efes'in rakibi oldu.
THY Euroleague play-off çeyrek final maçında Olympiakos ile Monaco karşı karşıya geldi. Olympiakos, sahadan 94-88 galibiyetle ayrıldı ve seride durumu 3-2'ye getirdi.
ANADOLU EFES'İN RAKİBİ OLYMPİAKOS
Final Four'a yükselen Yunan ekibi, Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final Four'daki diğer eşleşme ise Real Madrid ve Barcelona arasında. THY EuroLeague'de Final Four 19-21 Mayıs'ta Belgrad'da oynanacak.
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