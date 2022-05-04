Dev maçın adı belli oldu! İşte Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibi - Haberler

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Dev maçın adı belli oldu! İşte Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibi

Haberler.com - Spor
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Turkish Airlines EuroLeague'in çeyrek finalinde Monaco'yu 94-88 yenen Olimpiakos, Final Four'da Anadolu Efes'in rakibi oldu.

THY Euroleague play-off çeyrek final maçında Olympiakos ile Monaco karşı karşıya geldi. Olympiakos, sahadan 94-88 galibiyetle ayrıldı ve seride durumu 3-2'ye getirdi.

Dev maçın adı belli oldu! İşte Anadolu Efes'in Final Four'daki rakibi

ANADOLU EFES'İN RAKİBİ OLYMPİAKOS

Final Four'a yükselen Yunan ekibi, Anadolu Efes'in rakibi oldu. Final Four'daki diğer eşleşme ise Real Madrid ve Barcelona arasında. THY EuroLeague'de Final Four 19-21 Mayıs'ta Belgrad'da oynanacak.

Haberler.com - Spor

Olympiakos FC, Anadolu Efes, Euroleague, Spor, Haberler

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