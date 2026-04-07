Dev maç öncesi stadın çatısını bile kapattılar

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Bayern Münih maçında Santiago Bernabeu’nun çatısını kapattı. Dev karşılaşmada taraftar sesinin daha gürültülü duyulması isteniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi İspanyol ekibinden dikkat çeken bir karar geldi.

STAT ATMOSFERİ İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Real Madrid, Santiago Bernabeu’nun çatısını Bayern Münih karşılaşması öncesinde kapattı. Bu hamlenin, stat içindeki ses seviyesini artırmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

TARAFTAR DESTEĞİ ARTIRILMAK İSTENİYOR

Kulübün, kapalı çatı sayesinde taraftar sesinin daha gür ve etkili duyulmasını hedeflediği ifade edildi. Bu sayede oyuncuların sahada daha yüksek bir atmosferle desteklenmesi planlanıyor.

Melis Yaşar
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Daha fazla ses isteniyorsa taraftara vuvuzela çaldırsınlar , herkeş duysun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

