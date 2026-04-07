Dev maç öncesi stadın çatısını bile kapattılar
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Bayern Münih maçında Santiago Bernabeu’nun çatısını kapattı. Dev karşılaşmada taraftar sesinin daha gürültülü duyulması isteniyor.
STAT ATMOSFERİ İÇİN ÖZEL ÖNLEM
TARAFTAR DESTEĞİ ARTIRILMAK İSTENİYOR
Kulübün, kapalı çatı sayesinde taraftar sesinin daha gür ve etkili duyulmasını hedeflediği ifade edildi. Bu sayede oyuncuların sahada daha yüksek bir atmosferle desteklenmesi planlanıyor.