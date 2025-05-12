Dev maç 31 Mayıs'ta! Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Inter ile Fransız temsilcisi PSG karşı karşıya gelecek. Allianz Arena'nın ev sahipliğini yapacak dev final mücadelesi 31 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

UEFA, final karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacağını duyurdu. Paris Saint-Germain - Inter finali 31 Mayıs'ta Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.

ISTVAN KOVACS KİMDİR?

István Kovacs, Liga I'de görev yapan Rumen futbol hakemidir. 2018'den bu yana FIFA'nın uluslararası hakemi ve 2019'dan bu yana da UEFA elit hakemidir.