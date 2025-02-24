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Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

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Heyecanla beklenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisine saatler kaldı. Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği maç, RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin muhtemel 11'leri sizin için derledik. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'de dev derbi geldi çattı. Galatasaray, Fenerbahçe ile RAMS Park Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçta Slavko Vincic düdük çalacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçı 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray; Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Barış, Osimhen.

Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf, Amrabat, Kostic, Osayi, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

İLK KEZ YABANCI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Slavko Vincic, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

KANARYA SERİ YAKALADI

Fenerbahçe'de derbi öncesi 7 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligin 17. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-lacivertliler, sonrasında sırasıyla oynadığı Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 3'er puan aldı.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Diego Carlos ve İsmail Yüksek'in tedavileri sürüyor. Saha çalışmalarına başlayan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun derbide kadroda olması bekleniyor.

SON 10 MAÇTA ASLAN ÜSTÜN

Ezeli rakipler arasında 9'u lig, 1'i de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 3 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMahmut Anıl:

Ülkeye bir faydası yok boş işler anca mahalle fisfosu var .........

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