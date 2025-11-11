Haberler

Detroit Pistons, Washington Wizards'ı Uzatmada Geçti

NBA'de Detroit Pistons, uzatmada Washington Wizards'ı 137-135 yenerek art arda 7. galibiyetini aldı. Cade Cunningham'ın etkileyici triple-double performansı galibiyette önemli bir rol oynadı. Diğer maçta Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets'ı 121-111 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, Washington Wizards'ı uzatmada 137-135 yenerek art arda 7. galibiyetini elde etti.

Doğu Konferansı lideri Pistons, Little Caesars Arena'da Wizards'ı ağırladığı mücadeleyi Cade Cunningham'ın 46 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik "triple-double" performansıyla kazandı.

Sezonun 9. galibiyetini alan Pistons'ta Daniss Jenkins 24 sayı, 8 ribaunt ve Jalen Duren 19 sayı, 14 ribauntla oynadı.

Peş peşe 9 olmak üzere 10. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta CJ McCollum 42 sayı, 6 ribaunt, Cam Whitmore 20 sayı ve Alex Sarr 15 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

Lakers, Hornets deplasmanında kazandı

Los Angeles Lakers, Spectrum Center'da konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 121-111 mağlup etti.

Luka Doncic, 38 sayı, 6 ribaunt, 7 asist ve Austin Reaves 24 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ın 8. galibiyetine katkı sağladı.

Art arda üçüncü, sezonun 7. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı 12'ncisi Hornets'ta Miles Bridges 34 sayı, 8 ribaunt ve Kon Knueppel 19 sayı, 10 ribaunt üretti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
