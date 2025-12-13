Haberler

NBA'de Jalen Johnson'ın "triple-double"ı Pistons'ı durduramadı

Güncelleme:
NBA'de Detroit Pistons, Atlanta Hawks'ı 142-115 ile mağlup ederek bu sezonki 20. galibiyetini aldı. Isaiah Stewart'ın 17 sayısı, Pistons'ın kazanmasında önemli rol oynarken, Hawks'ta Jalen Johnson 19 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle dikkat çekti. Minnesota Timberwolves ise Golden State Warriors'ı 127-120 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Detroit Pistons, Atlanta Hawks'ı 142-115 yendi.

Little Caesars Arena'da oynanan maçta bu sezon 20. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı lideri Pistons'ta, Isaiah Stewart 17 sayıyla en skorer isim olurken, 8 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

Hawks'ta 19 sayı, 11 ribaunt, 12 asistle üst üste 3, bu sezon 5. "triple-double"ını yapan Jalen Johnson, Bill Bridges'ın 1969-70'teki takım rekorunu kırdı.

Nickeil Alexander-Walker, son beş maçın dördünü kaybeden Hawks'ta 22 sayı kaydetti.

Stephen Curry'nin 39 sayısı Warriors'a yetmedi

Minnesota Timberwolves, 27 kez liderliğin el değiştirdiği mücadelede Golden State Warriors'ı 127-120 yendi.

Chase Center'da oynanan maçta Julius Randle, Timberwolves için 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asist kaydederken, Rudy Gobert 24 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Sol baldırında ezilme nedeniyle 5 maç sonra parkeye dönen Stephen Curry'nin 39 sayısı galibiyete yetmedi. Quinten Post 16 sayı, Jimmy Butler 15 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
