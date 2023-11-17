Derince'de geleceğin sporcuları yetişiyor

Derincespor Kulübü, 24 farklı branşta yaklaşık 19 bin sporcuya hizmet vermeye devam ediyor.

Derincespor Kulübü, 24 farklı branşta yaklaşık 19 bin sporcuya hizmet vermeye devam ediyor.

Voleybol kategorilerinde bu yıl önemli başarılara imza atan sarı lacivetli kulüp, altyapı çalışmalarına da önem veriyor. Gerçekleşen antrenmanlarda 2007-2015 arası doğumlu sporcular antrenörler eşliğinde Şehit Osman Gazi Çetingöz Kapalı Spor Salonu'nda idmanlara devam ediyor.

Derincespor bünyesinde yer alan bir diğer önemli branş olan teakwondo için de antrenmanlar 5 ayrı merkezde gerçekleşiyor. Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, Kusachi Kültür Merkezi Dumlupınar Spor Salonu, Şehit Osman Gazi Çetingöz Spor Salonu, Şehit Emre Kaan Arlı Spor Salonu ve Çınarlı Ortaokulu Spor Salonu'nda yapılan antrenmanlarda geleceğin şampiyonları yetiştiriliyor.

Kadın futbolunda da önemli çalışmalara imza atan Derincespor Kulübü, altyapıda yapılan atılımlarla önemli bir aşama kaydetti. Bu çerçevede kulüp bünyesinde antrenmanlarını sürdüren Derincespor Kadın Futbol Okulu, 42 Evler Arena Halısahasında karşılaştığı Kocaeli Kadın Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup etmeyi başardı. - KOCAELİ