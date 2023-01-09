Derbiyi canlı izleyenler Jesus'un bu karede ne dediğini çok merak ediyordu! Söyledikleri ortaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası sahanın ortasında futbolcularını toplayarak bir konuşma yaptı. Canlı yayına yansıyan görüntüde dedikleri büyük merak konusu olan Portekizli hocanın, öğrencilerine yaptığı konuşmada, "Sadece 1 maç kaybettik, 1 maç... Teslim olmak yok. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.