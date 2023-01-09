Derbiyi canlı izleyenler Jesus'un bu karede ne dediğini çok merak ediyordu! Söyledikleri ortaya çıktı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası sahanın ortasında futbolcularını toplayarak bir konuşma yaptı. Canlı yayına yansıyan görüntüde dedikleri büyük merak konusu olan Portekizli hocanın, öğrencilerine yaptığı konuşmada, "Sadece 1 maç kaybettik, 1 maç... Teslim olmak yok. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
Galatasaray'a Kadıköy'de oynanan derbide 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonu futbolcuları etrafına toplayarak konuşma yaptı.
"NORMAL MAÇLARDAN BİR FARKI YOK"
Hafta boyunca Galatasaray karşılaşmasının normal bir lig maçından farklı olmadığını vurgulayan Jorge Jesus, 3-0 sona eren derbinin ardından büyük üzüntü yaşayan futbolcularını sahanın ortasında etrafına topladı.
"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"
Fanatik'te yer alan habere göre, büyük yıkım yaşayan futbolcularına burada kısa bir konuşma yapan Portekizli hoca, "Sadece 1 maç kaybettik, 1 maç... Teslim olmak yok. Mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023