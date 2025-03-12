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Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar

Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar
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Mısır futbolunun en büyük derbisi olan Al Ahly-Zamalek maçı, yabancı hakem gelmemesi nedeniyle oynanamadı. Al Ahly kulübü, derbiye yabancı bir hakemin atanmasını talep etti ancak federasyon bu talebi reddetti. Bu durum üzerine Al Ahly maça çıkmadı ve Zamalek hükmen galip ilan edildi. Mısır Futbol Federasyonu'nun Al Ahly'e nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.

Mısır futbolunun en büyük derbisi olan Al Ahly- Zamalek mücadelesi, yabancı hakem gelmemesi nedeniyle oynanmadı. Al Ahly, Kahire derbisine yabancı bir hakemin atanmasını istedi. Ancak federasyon bu talebi reddedince Al Ahly kulübü maça çıkmadı.

Al Ahly'den yapılan açıklamada, derbiyi yabancı bir hakemin yönetmemesi halinde ligdeki maçlara çıkmayacağı belirtilmişti. Al Ahly Kulübü, federasyon tarafından yabancı hakem görevlendirilmemesi üzerine Zamalek derbisine çıkmadı.

HÜKMEN MAĞLUP OLDULAR

Maçtan önce Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhi devreye girerek sorunu çözmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Al Ahly, Kahire Stadyumu'na gitmeyi reddetti. Mücadele, Zamalek Kulübü'nün 3-0 hükmen lehine galibiyeti olarak ilan edildi. Mısır Futbol Federasyonu'nun Al Ahly'e 3-0 hükmen dışında nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıatifb1212:

mısırda darbeci sisi vardı diye hatırlıyorum sisi hangi takımı isterse onu şampiyon yapıyorlar yabancı hakemde anladığım kadarıyla işlerine gelmiyor hükümetin tuttuğu takımın bana bir ülkeyi hatırlattı orda da bir takım sürekli şampiyon yapılmak isteniyor yanak okşatıyor diğer takım yabancı hakem isteyince mızmızlanıyor

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Haber YorumlarıTheC:

Demek birileri bizden kopya çekiyor :D Ya da bizimkiler belki kopya çekmiştir.

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