Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar

Mısır futbolunun en büyük derbisi olan Al Ahly- Zamalek mücadelesi, yabancı hakem gelmemesi nedeniyle oynanmadı. Al Ahly, Kahire derbisine yabancı bir hakemin atanmasını istedi. Ancak federasyon bu talebi reddedince Al Ahly kulübü maça çıkmadı.

Al Ahly'den yapılan açıklamada, derbiyi yabancı bir hakemin yönetmemesi halinde ligdeki maçlara çıkmayacağı belirtilmişti. Al Ahly Kulübü, federasyon tarafından yabancı hakem görevlendirilmemesi üzerine Zamalek derbisine çıkmadı.

HÜKMEN MAĞLUP OLDULAR

Maçtan önce Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhi devreye girerek sorunu çözmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Al Ahly, Kahire Stadyumu'na gitmeyi reddetti. Mücadele, Zamalek Kulübü'nün 3-0 hükmen lehine galibiyeti olarak ilan edildi. Mısır Futbol Federasyonu'nun Al Ahly'e 3-0 hükmen dışında nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.