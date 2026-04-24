Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi aynı zamanda bu sezon ligin en golcü iki takımını karşı karşıya getirecek. Ligde sarı-kırmızılılar 69, sarı-lacivertliler 68 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu müsabaka ligin en golcü takımların mücadelesine sahne olacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 69 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı ve bu alanda da ilk sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler de 68 defa gol sevinci yaşarken, ligin en golcü ikinci takımı olarak yer alıyor.

Galatasaray'da Icardi, Fenerbahçe'de Talisca zirvede

Galatasaray'da Süper Lig'de attığı gollerde ilk sırada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi var. Sarı-kırmızılılarda Icardi 14 gol kaydederken, Victor Osimhen 12, Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz da 7'şer gol attı.

Fenerbahçe'de ise ligde Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca attığı 16 golle takımını sırtlıyor. Sarı-lacivertlilerde Talisca'nın ardından Marco Asensio 11 ve Dorgeles Nene de kaydettiği 7 golle takımın en golcü futbolcuları arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Polis memurunun dikkati hayat kurtardı

Polisin dikkati hayat kurtardı
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı

Okullarda yeni dönem! Bakan Tekin tek tek açıkladı
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu

Diş ağrısıyla gitti, ağzında diş kalmadı
Polis memurunun dikkati hayat kurtardı

Polisin dikkati hayat kurtardı
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Kainat Güzeli cinayetinde korkunç detay! Bebeği için cesediyle...
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar

Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar