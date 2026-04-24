Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu müsabaka ligin en golcü takımların mücadelesine sahne olacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 69 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı ve bu alanda da ilk sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler de 68 defa gol sevinci yaşarken, ligin en golcü ikinci takımı olarak yer alıyor.

Galatasaray'da Icardi, Fenerbahçe'de Talisca zirvede

Galatasaray'da Süper Lig'de attığı gollerde ilk sırada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi var. Sarı-kırmızılılarda Icardi 14 gol kaydederken, Victor Osimhen 12, Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz da 7'şer gol attı.

Fenerbahçe'de ise ligde Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca attığı 16 golle takımını sırtlıyor. Sarı-lacivertlilerde Talisca'nın ardından Marco Asensio 11 ve Dorgeles Nene de kaydettiği 7 golle takımın en golcü futbolcuları arasında yer alıyor.

