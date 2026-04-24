Derbide gözler kalecilerde

Derbide gözler kalecilerde
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır 23 maçta 19 gol yerken, Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise görev aldığı 23 müsabakada kalesinde 23 gol gördü.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır 23 maçta 19 gol yerken, Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise görev aldığı 23 müsabakada kalesinde 23 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu derbiyle birlikte ligin en az gol yiyen takımları karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, kalesinde gördüğü 23 golle bu alanda ilk sırada yer alırken, sarı-lacivertliler ise 30 golle üçüncü sırada bulunuyor. Ligde söz konusu müsabakalarda Aslan 11, Kanarya da 10 maçı gol yemeden tamamladı.

Derbide gözler aynı zamanda kalecilerde olacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır 23, Günay Güvenç de 7 mücadelede görev aldı. Sarı-lacivertlilerde ise Ederson 23, İrfan Can Eğribayat 3, Tarık Çetin 2, Mert Günok ve şu an kadroda olmayan Dominik Livakovic 1'er müsabakada oynadı.

Ligdeki 30 karşılaşmada Uğurcan 19 gol yerken, 7 maçta da kalesini gole kapadı. Ederson ise kalesinde 23 gol görürken, 8 mücadeleyi gol yemeden tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
