Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Galatasaray'dan Osimhen'in attığı golle maçı kazanan taraf oldu. Galatasaray, 62. dakikada Sane'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen maçı sıkı bir mücadele ile tamamladı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Anıl Usta, Mustafa Savranlar

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 72 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 72 Cengiz Ünder), Olaitan, Oh

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 90+2 Yunus Akgün), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira (Dk. 90+2 Kaan Ayhan), Lemina (Dk. 82 Singo), Sane, Sara (Dk. 67 Boey), Barış Alper Yılmaz (Dk. 81 Eren Elmalı), Osimhen

Gol: Dk. 39 Osimhen ( Galatasaray )

Kırmızı kart: Dk. 62 Sane ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 6 Osimhen, Dk. 71 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 77 Lemina, Dk. 80 Uğurcan Çakır, Dk. 84 Sallai, Dk. 90+4 Singo ( Galatasaray ), Dk. 29 Orkun Kökçü, Dk. 31 Murillo, Dk. 89 Olaitan ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

48. dakikada savunmadan seken topu sağ çaprazdan gelişine kaleye gönderen Cerny'nin sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Sağ kanatta Galatasaraylı Sane ile Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın mücadelesinde siyah-beyazlı futbolcu yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarındaki monitörde inceleyen hakem Ozan Ergün, Sane'nin Rıdvan'a yaptığı müdahaleye kırmızı kartını çıkardı.

69. dakikada Murillo'nun sağ kanatta son çizgiden içeriye çevirdiği top savunmaya çarpıp Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Hafif sağ çaprazdan Orkun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

71. dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Cerny'nin yayın gerisine çıkardığı topa Orkun Kökçü'nün gelişine şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

77. dakikada Galatasaray atağında Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın dokunduğu top Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, açıyı kapatarak meşin yuvarlağı engelledi.

90+7. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Ndidi'nin kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
