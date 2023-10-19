Derbi öncesi Galatasaray'da Ziyech sevinci! Takımla çalışmalara başladı
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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, Beşiktaş derbisi öncesi takımla çalıştı. Faslı yıldız, Okan Buruk'un tercih etmesi halinde derbinin geniş kadrosunda yer alacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. 21 Ekim Cumartesi akşamı oynanacak zorlu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda Ziyech takımla çalışmalara başladı.
GÖZLER OKAN BURUK'A ÇEVRİLDİ
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, sarı-kırmızılıların derbi öncesi yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Dev mücadelede Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Faslı futbolcu derbinin geniş kadrosunda yer alacak.
DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Galatasaray ile Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Deplasman yasağının uygulanmayacağı bu karşılaşmada Beşiktaş taraftarı, tribünde yerini alacak.