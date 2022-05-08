Derbi öncesi Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş taraftarları birbirine girdi: Ali Koç'un gazına mı geliyorsun!

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir taraftarın diyaloğu dikkat çekti.

AHMET NUR ÇEBİ, TARAFTARA SERT ÇIKTI

Aracıyla stata giden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye bir taraftar "Trabzonspor'a çok taviz veriyorsunuz" diyerek bağırdı. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Çebi, " Ali Koç'un gazına mı geliyorsun!" diyerek taraftara sert çıkıştı. O anlara ait görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.