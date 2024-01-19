Derbi hezimeti sonrası Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, Atletico Madrid'e 4-2 mağlup olurken eflatun-beyazlıların teknik direktörü Ancelotti, Arda Güler'e süre vermedi. Karşılaşma sonrası Arda ile görüşen deneyimli hoca, genç yıldızdan özür diledi. Ancelotti'nin bir sonraki maç olan Almeira mücadelesinde genç yıldızı ilk 11'de başlatıp başlatmayacağı merak konusu.
Real Madrid'in Atletico Madrid'de 4 gol yiyerek İspanya Kral Kupası'na veda ettiği karşılaşmanın ardından Ancelotti ile Arda Güler arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.
ÖZÜR DİLEDİ
Defansa Central'de yer alan habere göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından maçta süre vermediği Arda Güler ile görüştü. İtalyan hoca, genç yıldızdan özür diledi.
"OYUNA ALAMADIM ÜZGÜNÜM"
Ancelotti görüşmede Arda Güler'e, "Arda, seni bugün oyuna alamadım, üzgünüm. Pazar günü süre bulacaksın." ifadelerini kullandı. La Liga'da Real Madrid'in Almeira ile oynayacağı karşılaşmaya Arda Güler'in ilk 11'de başlaması beklenirken Ancelotti'nin vereceği karar merak konusu.