Haberler

Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi

Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Güncelleme:
Süper Kupa finali öncesi Olimpiyat Stadı'nda rüzgar etkisini artırdı. Korner bayrağının hızla sallandığı görüntüler sosyal medyada endişe yaratırken "Derbi ertelenir mi?" sorusu gündeme geldi. Maçın 18.45'te başlaması planlanıyor.

  • Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
  • Maç 18.45'te başlayacak.
  • Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgarın şiddetli olduğu ve korner bayrağının hızla sallandığı görüntüler paylaşıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu akşam karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hava koşulları dikkat çekiyor. Stattan gelen son görüntülerde rüzgarın şiddetini artırdığı görülürken, korner bayrağının hızla sallanması öne çıktı.

"DERBİ ERTELENİR Mİ?" SORUSU GÜNDEMDE

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından taraftarlar arasında "Maç ertelenir mi?" sorusu gündeme geldi. Olumsuz hava şartlarının sahadaki oyun düzenini ve tribün şartlarını etkileyebileceği yorumları yapıldı.

MAÇ 18.45'TE BAŞLAYACAK

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele 18.45'te başlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (5)

Muhahayt Muhahaytoğlu:

Sanki başka şehir ve stad kalmamış gibi en berbat stada maç koymuşlar. Rüzgardan uçuyor burası. Futbol oynanmaz burada.

Aykut ÇELİK:

Yerden göğe kadar haklısınız

Allahın kulu:

Maçtır ertelense nolacak ertelenmese nolacak

Kazim Erdogan:

bu maç tatil olur

Ax:

Fenerbahce rica etse federasyon erteler bence mantikli bu havada top mu oynanir

