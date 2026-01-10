Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Süper Kupa finali öncesi Olimpiyat Stadı'nda rüzgar etkisini artırdı. Korner bayrağının hızla sallandığı görüntüler sosyal medyada endişe yaratırken "Derbi ertelenir mi?" sorusu gündeme geldi. Maçın 18.45'te başlaması planlanıyor.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu akşam karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hava koşulları dikkat çekiyor. Stattan gelen son görüntülerde rüzgarın şiddetini artırdığı görülürken, korner bayrağının hızla sallanması öne çıktı.
"DERBİ ERTELENİR Mİ?" SORUSU GÜNDEMDE
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından taraftarlar arasında "Maç ertelenir mi?" sorusu gündeme geldi. Olumsuz hava şartlarının sahadaki oyun düzenini ve tribün şartlarını etkileyebileceği yorumları yapıldı.
MAÇ 18.45'TE BAŞLAYACAK
