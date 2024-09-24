Derbi bütün hesapları değiştirdi! Ünlü veri analiz sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından Avrupa merkezli ünlü veri analiz sitesi Euro Club Index'den flaş bir hamle geldi. Derbi sonrası ünlü veri tahmin sitesi şampiyonluk tahminini güncelledi.

ÜNLÜ SİTE "ŞAMPİYON GALATASARAY OLACAK" DİYOR

Euro Club Index, Süper Lig'in şampiyonluğu için derbi sonucu sonrasında tahminini güncellerken, yeni sıralama herkesi şaşırttı. Veri sitesinin tahminine göre, Süper Lig şampiyonu 91 puanla Galatasaray olacak. Fenerbahçe 88 puanla 2. Beşiktaş ise 78 puanla ligi 3. sırada bitirecek. Trabzonspor'da 58 puanla kendine 5. sırada yer bulacak.