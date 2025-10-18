Haberler

Depsaş Enerji As, Beykoz Belediyespor'u 31-26 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 10. haftasında Depsaş Enerji As, Beykoz Belediyespor'u 31-26 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ilk yarısını konuk takım önde tamamlarken, ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı kazandı.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 10. haftasında Depsaş Enerji As, konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 31-26 yendi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda oynanan maçta konuk takım ilk yarıyı 16-15 önde bitirdi.

Depsaş Enerji As, ikinci yarıda sergilediği performansla müsabakayı 31-26 kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
