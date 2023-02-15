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Griezmann, Haaland ve Mbappe formaları da satıldı! Merih, toplanan bağış tutarını açıkladı

Spor Haberleri

Griezmann, Haaland ve Mbappe formaları da satıldı! Merih, toplanan bağış tutarını açıkladı

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın açık artırmada olan Griezmann, Haaland ve Mbappe formaları 1 milyon 450 bin liraya satıldı. Merih'in forma kampanyasından elde edilen tutar 9 milyon liraya ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem, 10 ilimizde yıkıcı etkilere yol açtı. Depremde spor dünyası da büyük kayıplar verdi.

MERİH'İN KAMPANYASINA BÜYÜK İLGİ

A Milli Futbol Takımımız'ın defans oyuncusu Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasıyla kampanya başlattı. Ardından pek çok yıldız futbolcu depremzedeler için imzalı formasını Merih'e gönderdi.

9 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Merih Demiral'ın son olarak açık artırmaya çıkardığı Griezmann, Haaland ve Mbappe formaları 1 milyon 450 bin liraya satıldı. Merih'in kampanyasından deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 9 milyon liraya ulaştı.

Griezmann, Haaland ve Mbappe formaları da satıldı! Merih, toplanan bağış tutarını açıkladı

Griezmann, Haaland ve Mbappe formaları da satıldı! Merih, toplanan bağış tutarını açıkladı

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Erling Haaland Merih Demiral Kylian Mbappe Deprem Spor Haberler

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