Griezmann, Haaland ve Mbappe formaları da satıldı! Merih, toplanan bağış tutarını açıkladı

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın açık artırmada olan Griezmann, Haaland ve Mbappe formaları 1 milyon 450 bin liraya satıldı. Merih'in forma kampanyasından elde edilen tutar 9 milyon liraya ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki deprem, 10 ilimizde yıkıcı etkilere yol açtı. Depremde spor dünyası da büyük kayıplar verdi.

MERİH'İN KAMPANYASINA BÜYÜK İLGİ

A Milli Futbol Takımımız'ın defans oyuncusu Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'nun imzalı formasıyla kampanya başlattı. Ardından pek çok yıldız futbolcu depremzedeler için imzalı formasını Merih'e gönderdi.

9 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Merih Demiral'ın son olarak açık artırmaya çıkardığı Griezmann, Haaland ve Mbappe formaları 1 milyon 450 bin liraya satıldı. Merih'in kampanyasından deprem bölgesine aktarılan toplam tutar 9 milyon liraya ulaştı.