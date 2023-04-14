Depremzede milli sporcu, katıldığı iki turnuvadan da madalyayla döndü

Depremin etkilediği Osmaniye'de yaşayan milli kick boksçu Aybüke Kılınç, yaşadığı zorluklara rağmen hedeflerinin peşinde koşarak katıldığı iki turnuvadan biri altın iki madalya kazanma başarısını gösterdi.

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Depremin etkilediği Osmaniye'de yaşayan milli kick boksçu Aybüke Kılınç, yaşadığı zorluklara rağmen hedeflerinin peşinde koşarak katıldığı iki turnuvadan biri altın iki madalya kazanma başarısını gösterdi.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi milli kick boksçu Aybüke, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlere memleketi Osmaniye'de yakalandı. Evleri hasar gören ve yaşadığı deprem korkusu nedeniyle bir süre spora uzak kalan Aybüke, "spor iyileştirir" düşüncesiyle harekete geçip, imkanları ölçüsünde Avusturya ve Hollanda'daki dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlandı.

Çalıştığı salonun da hasar almasına rağmen antrenmanlarına devam eden milli sporcu, depremin yol açtığı sıkıntılara rağmen gittiği iki turnuvada başarı elde etmek için mücadele verdi. Genç sporcu, 17-19 Mart'ta Avusturya'nın İnnsbruck kentinde yapılan WAKO Dünya Kupası'nda ikinci, 23-25 Mart Hollanda'nın Amsterdam kentinde WAKO Avrupa Kupası'nda ise şampiyon oldu.

"Antrenmansız olduğum için zor geçeceğini biliyordum"

Milli sporcu Aybüke Kılınç, AA muhabirine, deprem esnasında büyük korku yaşadığını, yakın arkadaşlarının vefat ettiğini ve zor bir süreç geçirdiklerini anlattı.

Depremin ardından iki önemli turnuvada Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını aktaran Aybüke, "Bu iki turnuvaya başarı hedefiyle gittim. Hedefim iki turnuvada da başarılı olmaktı. Turnuvalara her gün rutin yaptığım antrenmanlardan uzak, düşük tempolu antrenman yaparak katıldım. Yaşadığımız depremden dolayı öz güvenim düşüktü. Her ne kadar yukarıyı hedeflesem de antrenmansız olduğum için zor geçeceğini biliyordum. Başarı elde ettiğim için mutluyum." diye konuştu.

Depremin psikolojik etkisini sporla yenmeye çalıştığını anlatan Aybüke, afetin ardından elde ettiği bu başarının oldukça anlamlı olduğunu dile getirdi.

Zorlu süreçte hedeflerinden vazgeçmediğini kaydeden milli sporcu Aybüke, "Ülkeme umut ve moral verdiğimi düşünüyorum. Ailemi ve yakınlarımı gururlandırdığım, hocamın emeklerini boşa çıkarmadığım için çok mutluyum. Bir nebze de olsa güzel şeyler yapabildiysem ne mutlu bana." dedi.

Düzenli ve disiplinli şekilde antrenmanlarına devam ettiğini aktaran milli sporcu Aybüke, şunları kaydetti:

"Asıl hedef koyduğum turnuva haziran ayında, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunları. Türkiye'den toplam 12 sporcu katılacak. 12 sporcudan biri olduğum ve bu oyunlara kota aldığım için çok mutluyum. Kick boks tarihinin de en önemli organizasyonu olarak gösteriliyor. İnşallah orada bayrağımızı göndere çekmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak ve altın madalyayla dönmek istiyorum."

Milli sporcu, hedeflerine ulaşabilmesi için sponsor desteğine ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi.